AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun 2019 yerel seçimleri öncesinde söz verdiği ancak yerine getirmediği kreş vaadiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Murat Kurum, İstanbulda Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması programında yaptığı konuşmada kreş projesini açıkladı. Kurum, Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak dedi. Murat Kurum, giderek tehdit haline gelen sokak hayvanlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: İstanbulumuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz.