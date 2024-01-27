AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, Kağıthaneyi ziyaret etti. Katıldığı programında konuşan Kurum, “İstanbulun önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda, İstanbulun gerçek dertlerine gerçek sorunlarına ve taleplerine odaklanmaya çalıştık. Şimdi biz bu projeleri açıkladık, projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki; bu projeler Kopyala-Yapıştır projeleri, bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız, inceleyeceğiz diyorlar. Buradan Kağıthaneden onlara diyoruz ki, yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir dedi.