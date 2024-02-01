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Murat Kurum: İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız / 01.02.24

Murat Kurum: İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız / 01.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Murat Kurum: İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız / 01.02.24

Sabah 04:54
02

Başkan Erdoğan'dan İslam'a yönelik saldırılara sert tepki! Cehaletin karanlığını yırtıp atacağız / 01.02.24

Sabah 05:38
03

AK Parti ABB adayı Turgut Altınok: “Ankara’nın 5 yılı daha heba olmasın” / 01.02.24

Sabah 07:28
04

MSB’den F-16 spekülasyonlarına yanıt! Herhangi bir şarta bağlı değil / 01.02.24

Sabah 06:25
05

Ramazan Hocanın katili Beyoğlu’nda yakalandı! 24 yaşındaki şüphelinin 9 suç kaydı çıktı / 01.02.24

Sabah 01:43
06

Almanya’dan çarpıcı itiraf! Genelkurmay Başkanı bu sözlerle duyurdu: Eğer saldırıya uğrarsak… / 01.02.24

Sabah 01:50
07

Şanlıurfa'da facia! Ev çöktü: 2 ölü var! / 01.02.24

Sabah 00:59
08

Sabah’ın “şehitlik üzerine villa” haberi harekete geçirdi: Bakanlık yargıya taşıyor / 01.02.24

Sabah 01:21
09

Akşener: Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane’dir / 01.02.24

Sabah 00:57
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