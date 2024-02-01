Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili, Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbulla ilgilenmeyenlerin, İstanbulun sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbulun ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. dedi. Okulların güvenliği ve sağlığıyla ilgili en üst düzeyde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kurum, Bizim vereceğimiz beslenme desteği bir bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız dedi