AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gazze ile ilgili açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yandaşlarının sosyal medyada yürüttüğü algı operasyonuna bugün Sultangazi mitinginde yanıt verdi. Murat Kurum, Gazzeye dair hassasiyetimizi ifade ettiğimiz konuşmamız CHPyi rahatsız etmiş. Şehit cenazesinde kahkaha atan sen Hamasa terör örgütü diyen sen sonra kalkmış bize çaptan bahsediyorsun. Özgür Efendi senin çapın olmadığı gibi belli bir duruşun da yok, bana konuşacak en son kişi sensin diyerek tepki gösterdi.