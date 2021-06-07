Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek / 07.06.21

Son dakika haberi.... Marmara bölgesinde yürek sızlatan müsilaj tablosu sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapılan toplantının ardından deniz salyası müsilaj için alınan son dakika kararlarını açıkladı. Kurum Marmarayı terk etmeyeceğiz. Haliçte ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmaranın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız dedi. İşte Marmara için deniz salyası eylem planı