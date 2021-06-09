Müsilaja karşı bakteri hamlesi! Uzman isimden dikkat çeken sözler / 09.06.21

Marmaradaki müsilaj felaketi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda seferberlik başlatıldı. 21 maddelik eylem planının yanı sıra deniz temizliği de yapılıyor. Üniversitelerin aktif olarak rol aldığı süreçte farklı yöntemler ve çalışmalar da ele alınıyor. İstanbul Üniversitesi İÜ Su Bilimleri Fakültesi, müsilaj tabakasını yararlı bakteri ile yok etmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Gülşen Altuğ, Amacımız son 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz ve hangi enzimatik özellikleri ile hangi reaksiyonlarda yer aldığını bildiğimiz seçilmiş yerli bakteri izolatlarını kullanarak müsilajın ayrışmasına takviye sağlamak ve çevreye zarar vermeden biyolojik iyileştirme gerçekleştirmek. dedi.