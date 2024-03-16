Türkiyede 31 Mart yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor. Sandık için geri sayıma geçildi. Liderler de tüm zamanını sahada yerel seçim sürecinde yarışacak adaylar için çalışarak sürdürüyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, A Habere yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisinin terörün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı ittifakla ilgili şu ifadeleri kullandı: CHP işte PKKnın partisi ile iş birliği yaptı. Onlara alan açtı ve meşrulaştırdı. Bunu neden yapıyorlar? İstanbulu bir kez daha kazanmak için yapıyorlar. Terör örgütünün desteği ile PKKnın siyasi partisinin desteği İstanbulu kazandığında kime ne faydası olacak? İşte burada onlara bir alan açmış olacaklar. Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz. Terörle iş birliği yapan devletine milletine ihanet ediyordur. Terörle yaptıkları iş birliği onlara seçimi kaybettirecek...