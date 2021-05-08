Mutasyonlu virüste kaç gün olmalı? Uzmanından dikkat çeken izolasyon açıklaması… / 08.05.21

Tüm dünyada koronavirüs salgını devam ederken çeşitli mutasyonlar ortaya çıkıyor. Ülkemizde özellikle İngiltere mutasyonunun görülmesinden dolayı vaka sayılarında artış yaşandı ve bu durumdan dolayı tam kapanma sürecine girildi. Son yapılan açıklamalara göre, çocuklarda da etkili olan İngiltere mutasyonunun PCR pozitifliği, 14 güne kadar sürdüğü söylendi. Peki izolasyon süresi uzatılmalı mı? Kapanmanın etkilerini görmeye başladık mı? Koronavirüs enfeksiyonu sonrası ne zaman spora başlanmalı? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, merak edilen soruların cevaplarını sabah.com.tr’ye özel olarak açıkladı.