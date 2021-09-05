NASA astronotu paylaştı: Uzayda ekilen fideler çiçek açtı / 05.09.21

Sabah

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıklayan McArthur,gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirttiği mesajında “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.