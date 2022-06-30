NATO'nun geleceğine 'TÜRKİYE' damgası: Başkan Erdoğan eve birçok kazanımla dönüyor / 30.06.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanyanın başkenti Madridde düzenlenen NATO Liderler Zirvesine damga vurdu. İsveç ve Finlandiyanın NATOya girme talebine terör desteği nedeniyle karşı duran Türkiye kararlı tutumu neticesinde 11 maddelik talep listesinin ilgili ülkelerce kabul edilmesini sağladı. ABD Başkanı Biden, Erdoğan ve Türkiyeye teşekkür ederken, birçok lider Başkan Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkilerde bir adım ilerisini planladıklarını aktardı. İşte NATOdan tarihi kareler ve kritik bilgiler