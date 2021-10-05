Nefes nefese... SABAH o anlara tanıklık etti / 05.10.21

Sabah

Her 8 kadından 1'inde görülen meme kanserine karşı Türkiye'de farkındalığı arttırmak üzere pekçok etkinlik yapılırken, SABAH sıradışı anlara tanıklık etti. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ikinci kez kansere yakalanan hasta Fatma Güldane Bozkır'ın meme kanseri ameliyatına katılan SABAH muhabirleri nefes nefese geçen o anları izledi. Tek tek görev paylaşımları yapıldı. Herkes titizlikle görevinin başına geçti. Plastik Cerrah Op. Dr. Orkun Uyanık, tüm hassasiyetiyle Fatma hanımın sırtına kesi atarak kullanacağı dokuyu aldı. Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Şen de aynı hassasiyet ve büyük bir titizlikle memeyi açıp içindeki tümörü temizleyip göğsü boşalttı. Kanseri ikinci kez yenmek için buz gibi ameliyathaneye büyük korkularla giren Fatma hanım daha umutlu, daha mutlu çıktı. Başarılı geçen ameliyatın ardından doktorlar ve hastane personelinin katılımıyla meme kanserine dikkat çekmek için pasta kesildi, personele pembe maske ve kurdele takıldı.