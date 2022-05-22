Niğde'de feci kaza! Başkan Erdoğan acı haberle ilgili mesaj paylaştı / 22.05.22

Son dakika bilgisine göre Adana’dan Konya istikametine gitmekte olan bir otobüs Niğde Ulukışla yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5’i ağır olmak üzere 41 kişi de yaralandı. Otübüste bulunanların Adanada gerçekleşen gençlik şöleninden dönen gençler olduğu öğrenildi. Başkan Recep Tayip Erdoğan acı haberle ilgili Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. mesajı paylaştı.