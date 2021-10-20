Nijerya ile 7 kritik anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı: İşbirliğimizi güçlendireceğiz / 20.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi. Nijerya ile 7 anlaşma imzaladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan; "Az önce imzalamış olduğumuz anlaşmalar ziyaretimizi taçlandırmıştır. Türkiye - Nijerya ilişkilerini tüm cepheleri ile gözden geçirdik. İşbirliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik." ifadelerini kullandı.