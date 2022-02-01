Nikah masasına gidecekken adliyeye geldi! 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı! / 01.02.22

Sosyal medyada tanışıp duygusal ilişki kurduğu Aksel E. tarafından dolandırıldığını iddia eden ‘Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında aynı kişinin şikayeti sonrası ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 7 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk celsesinde duruşmaya gelinlikle gelen soylu savunmasında ‘Aşk oyunuyla beni kandırdı, psikolojimi bozdu, hayatımı mahvetti’ dedi. Mahkemeyse Seyhan Soylu’nun mesajlaştığı hesabın kime ait olduğunun belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye göndererek davayı erteledi.