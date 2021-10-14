Norveç saldırısında Batı medyası ikiyüzlülüğü! Böyle servis ettiler... / 14.10.21

Sabah

Geçtiğimiz gece, Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırının yarattığı yankı devam ediyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, Batı medyası, olaya ilişkin ayrıntıları verirken bir kez daha nefret dilini körükledi. Danimarka vatandaşı olduğu bilinen saldırganın din değiştirdiğine ilişkin iddialar yer alırken birçok medya kuruluşu haberi saldırganın Müslüman olduğu başlığıyla servis ederek nefret dilini körüklemeyi tercih etti.