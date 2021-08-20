O çocuk büyüdü Taliban'a karşı direniş ateşini yaktı: Bu kavga artık benim, dönüş yok... / 20.08.21

Sabah

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i de ele geçirerek yönetime el koyması sonrası kaos sürüyor. Ülkeyi yabancı vatandaşlar tahliye uçakları ile terk ederken, Afganlar da ülkeden ayrılmak için her yolu deniyor. Ama bir vilayettekiler hariç... Ülkede Taliban'ın ele geçiremediği tek yer olan Pençşir'de direniş hazırlıkları başladı. Direnişin başında Taliban ve Sovyet güçleri ile yıllarca çarpışan ve geçit vermeyen Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud var. Ülkede Taliban'a karşı savaşmak isteyen herkesi Pençşir Vadisi'ne davet eden Mesud, "Bu kavga artık benim, dönüş yok" sözleri ile direnişten taviz vermeyeceklerini dünyaya duyurdu.