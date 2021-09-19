O gün gazi olduk bugün şehit oluruz! Gaziler haftasında duygularını SABAH'a anlattılar / 19.09.21

Sabah

Bugün, 19 Eylül vatani görevlerini ifa ederken çekinmeden canlarını siper eden, yaşayan efsanelerden kahraman gazilerin günü... Vatan için kimisi, kolunu, kimisi bacağını, kimisi gözlerini veya çeşitli uzuvlarını kaybetti. Hepsinin hayalleri vardı ama 'önce vatan' dediler. O kahramanlardan Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu yürüme yetisini kaybeden gazi Mehmet Eğin, Kore'ye gönüllü giden ve süngü ile yaralanan gazi Umut Sönmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan elden gidiyor diyerek sokağa çıkan ve vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan gazi Durak Deniz , Kıbrıs Gazisi Edip Deniz, ve Tunceli'de askerliğini yaptığı sırada çatışmada yaralanan gazi Mehmet Akdağ SABAH'a konuştu.