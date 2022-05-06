O günlüğü SABAH ortaya çıkarmıştı! İntihar davasının seyri değişti / 06.05.22

Hatayın Dörtyol ilçesinde 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara 37 günlüğüne işkenceyi yazmıştı. Medinenin günlüğüne yazdığı işkencenin SABAH gazetesinde yer almasının ardından savcılık harekete geçti. Daha önce tanık olan koca Ahmet Kara sanık olarak hakim karşısına çıktı. Eşe eziyet suçundan 8 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ölen Medinenin ablası Nuray Değirmenci, Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık dedi.