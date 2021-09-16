O sığınmacı kız şimdi hemşire! "Film gibi bir şey yaşamışız" / 16.09.21

Sabah

Kosovalı Tuba Murtezi, ailesi Kosova iç savaşında Sırp zulmünden kaçarken, annesinin karnında Türkiye'ye geldi. İstanbul'da doğan Tuğba, pasaportu olmadığı için savaş bittikten sonra bir sepete gizlenerek Kosova'ya götürüldü. O dönemde SABAH'ın, hikayesini tüm dünyaya duyurduğu Tuğba, şimdi 22 yaşında bir hemşire. "Annem ve babamdan Kosova'ya kaçırılış hikayesini çok dinledim. Gerçekten film gibi bir şey yaşamışız. Arkadaşlarıma anlatıyorum, inanamıyorlar. Birçoğu bunun bir film senaryosu olabileceğini söylüyor" diyen Tuğba, "İkinci vatanım" dediği Türkiye'de doğduğu için Türk vatandaşı da olmak istiyor.