O testler geçerli değil! Bakan yardımcısı açıkladı; Yapay zeka ve ön teşhis dönemi / 27.09.21

Sabah

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Teknofest'te, özellikle pandemiyle mücadelede dijitalleşme ve yapay zeka sistemleriyle öne çıkan Sağlık Bakanlığı da “yapay zeka yarışması" ile öne çıktı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, gelecekte sağlık teknolojilerinin savunma sanayii teknolojilerinin de önünde bir büyüklüğe sahip olacağını söyledi. Dr. Birinci, dünyanın en büyük dijital projelerinden biri olan HES uygulaması sayesinde 8 milyara yakın HES kodu sorgusunun yapıldığını ve riskli bir kişinin birden çok yerde engellenmesi de dahil, sistemin bu süreç içerisinde yaklaşık 6.5 milyonun üzerinde riskli kod tespit ederek pandemiyle mücadelede önemli bir yol kat edildiğini vurguladı.