ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde /03.06.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizindeki 100 istasyondan Bilim-2 Gemisinde toplanan veriler, denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunun nedenlerine ışık tutuyor. DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından da desteklenen MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizinde yapılan çalışmaları A Haber ekibi Bilim-2 Gemisinde görüntüledi.