Ofis çalışanları için beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. R. Ezgi Mumcu, ofis çalışanları için doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler veriyor: ‘ Sabah öğününü asla atlamayın. Güne iyi bir kahvaltı ile başlayanların gün içerisinde de sağlıklı tercihler yaptığı görülmüştür. Protein kaynaklarından varlıklı beslenmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor, böylece gün içerisinde daha fazla sağlıksız tercihler yapmanızı da engellemiş oluyor. Eğer sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği arasında açlık hissediyorsanız 1 porsiyon meyve ile fasıla öğün yapabilirsiniz. Çekmecenizde aralarda atıştırmak için kuru meyve, koz, badem, kepekli galeta, diyet bisküvi, süt gibi atıştırmalıklar bulundurun ve 3-4 saatte bir olmak üzere atıştırın’.