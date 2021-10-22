Öfkeli kocanın afişli dehşet planı! Polisim deyip... / 22.10.21

Sabah

İstanbul Sarıyer'de kıskançlık krizine giren bir adam, akla hayale gelmeyecek yöntemle korku dolu anlar yaşattı. Erhan G., hastanede sekreter olan karısı Nazan K.'ye iş arkadaşı Murat D.'den gelen mesaja öfkelenip korkunç bir plan yaptı. Mesaj üzerine çılgına dönen Erhan G., sahibi olduğu lüks minibüsle hastaneye gitti ve Murat D.'nin yanına çıktı. "Ben Cinayet Büro'da görevli polisim. Nazan evde ölü bulundu. İfadenizi alacağım" diyerek Murat D.'yi aracına bindiren Erhan G., "Nazan'la ilişkin varmış, mahkemede delil olması için ifadeni alacağım" dedikten sonra video ve fotoğraflar çekti. Araçtan kaçmayı başaran Murat D.'nin fotoğraflarının üzerine 'Bu adam sapık, tacizci' yazarak mahallesinde duvarlara asan Erhan G. hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.