Öğrenci velilerinin aşı olması ve test yaptırması zorunlu mu? Veli ve öğretmenlere aşı zorunluluğu gelecek mi? / 15.08.21

Sabah

Yeni dönemde yüz yüze eğitimin devamlılığı için yeni tedbirlerin alınacağı ile ilgili açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, öğretmen ve velilere aşı zorunluluğu hakkında net konuşmuştu. Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayan öğretmenin kalmayacağını, velilerin ise ya aşılarını tamamlamaları ya da düzenli olarak PCR testi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından “Öğrenci velilerinin aşı olması ve test yaptırması zorunlu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte gelen son dakika haberinin detayları ve velilere aşı zorunluluğu açıklaması…