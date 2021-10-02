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7/24 Dinle Sabah Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret / 02.10.21
Sabah

Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret / 02.10.21

Sabah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hukuksuz şekilde TÜRGEV'e ait yurtları tahliye eden kararı mahkemeden döndü. Göreve geldikten hemen sonra TÜRGEV yurtlarına yönelik baskılara başlayan Ekrem İmamoğlu yönetiminin aldığı kararla TÜRGEV-İBB ortak hizmet protokolü iptal edilmişti. Protokol kapsamında kiralanan üç binadaki 427 öğrenci, yurtlarından çıkarılmıştı. Kararı mahkemeye taşıyan TÜRGEV'in itirazı haklı bulunarak işlem iptal edildi.
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