Anne babası ayrı olan 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun dünyanın sayılı üniversiteleri arasındaki George Mason Üniversitesinden yüksek lisans kabulü aldı. Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu söyleyen genç adam, Etilerde ikamet eden ve ünlü bir finans şirketinde genel müdür yardımcısı olan babasının lüks içinde yaşadığını, İngilteredeki lisans programı süresinde de kendisine destek olmadığını belirterek, babasına iştirak nafakası davası açtı. Doğukan Akkoyun babasından ABDde 2 yıl boyunca sürecek eğitiminde okul konaklama ve barınma masrafı için aylık 28 bin lira talep etti.