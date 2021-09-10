Olaylı transferin şok talebi Beşiktaş yönetimini çileden çıkardı! 'Cip de isterim...' / 10.09.21

Sabah

Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da yankı uyandıran Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boşnak yıldız Miralem Pjanic, Brezilyalı Alex Teixeira ve Belçika milli takımının golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, bir yandan da elinde kalan yabancı futbolcularla uğraştı. Adem Ljajic, ayrılmayı kabul ederken kararından caydı. Lens'in talebi ise ağızları açık bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...