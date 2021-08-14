Öldü zannedilmişti... Bozkurt'ta yaşadığı sel felaketini böyle anlattı: Kıyamet kopuyor sandım / 14.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çocuklarıyla mahsur kalan ve öldüğü zannedilen Elif Yüksel, yaşadığı dehşetin her saniyesini anlattı: Sanırım benim oradaki komşum sele kapılmış. Kadını ve benim oğlumu tek başına görünce beni öldü zannedilip haber yapılmış. Telefonum açılınca yakınlarım beni arayıp, ‘seni öldü zannetmiştik çok ağladık’ dediler. Cehennemi yaşadık, ‘herhalde kıyamet kopuyor' diye düşündüm.