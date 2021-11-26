Öldürecekti ‘Çocuklarıma bağışla’ diye yalvardım / 26.11.21

Antalya’da 6 ay önce, cinayet suçundan 20 yıldır yattığı cezaevinden, pandemi nedeniyle tahliye olan Mevlüt Koyuncu’nun, Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi Hakan Ökten’i öldürdüğü cinayetin tanığı Havva B. ilk kez konuştu. Sevgilisi olan Hakan Ökten’le buluşup hayvanat bahçesine gittiklerini söyleyen Havva B., “Araçta otururken Mevlüt Koyuncu yanımıza gelerek ‘burada zina mı yapıyorsunuz’ diyerek küfretti. Hakan araçtan inerek uzaklaşması için itti. Bu sırada Mevlüt Koyuncu, silahı çıkarıp Hakan’ın göğsüne ateş etti. Hakan kaçmaya çalışınca bu kez arkasından ateş etti. Araca bindiğim sırada önüne geçen Mevlüt Koyuncu, silahı bana doğrulttu. ‘Beni çocuklarıma bağışla’ diye yalvarınca küfür edip vazgeçti” dedi.