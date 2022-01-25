Öldüren şakalaşmaya 9 yıl hapis talebi! Savcı: "Eylemin sonucunu öngörmeliydi" / 25.01.22

SABAHın ortaya çıkardığı hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ile hemşire arasındaki şaka krizinin neden olduğu ölümle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalardan Yusuf Saninin ölümüne neden olan tekniker Fatih K. hakkında, Bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede savcılık, biyomedikal teknikerinin diğer sağlık personeliyle şakalaşma maksadıyla bilinçli olarak vanayı kapattığı ve bu eylemin neticesini öngörmesi gerektiğine dikkat çekti.