Özel bir üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu bir öğrencisi tarafından e-maille ölüm tehdidi aldı. Ölürseniz cellada baba dersiniz şeklinde mailler atan öğrenci, e-mailindeki tüm projelerinin silindiğini, emeğinin boşa gitmesiyle çok üzüldüğünü ve bunu hocasının yaptığını düşünmesi nedeniyle attığı mesajlardan pişman olduğunu söyledi. Öğrencisinin özrünü kabul eden Prof. Dr. Silahtaroğlu, bir şart koşmadan onu affetti ve şikayetini geri çekti. Dosyada takipsizlik kararı verildi.