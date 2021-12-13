Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz? / 12.12.21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adanada gençlerle bir araya geldi. Ömer Çelik burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Şanlıurfada yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vaadine yanıt vererek Bakın İstanbulda, Ankarada, İzmirde, Adanada, Mersinde birçok yerde belediyeler sizde. O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil dedi.