'Omicron' varyantı alarmı! Uzmanlar SABAH'a konuştu / 30.11.21

Güney Afrikada tespit edildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından omicron olarak adlandırılan koronavirüs varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Uzmanların daha tehlikeli ve korkunç olarak tanımladığı yeni varyantın en önemli özelliği çok sayıda mutasyonu aynı anda geçirmiş ve taşıyor. Yeni varyantın dikensi proteininde tahminen 32 mutasyon var. Omicron varyantında virüsün hücrelerimize girmesini sağlayan bağlanma bölgelerinde de 10 adet mutasyon tespit edildi. Omicron ile ilgili alınması gereken tedbirleri anlatan uzmanlar SABAHa konuştu.