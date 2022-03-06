Önce döviz şimdi de akaryakıt manipülasyonu! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Bir depo benzin fiyatı Almanya'da ne kadar? / 06.03.22

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası, brent petrol fiyatları 120 dolara dayanarak 2012 yılının beri gördüğü en yüksek seviyelere yükseldi. Covid-19un pandemi ilan edildiği dönemde 20 doların da altına çekilen petrol fiyatları önce sanayilerin açılmasıyla beraber talep yanlı artış kaydetti. Ardından arz kesintileriyle yükselişini güçlendirdi. Son olarak Rusya Ukrayna Savaşının başlamasıyla beraber arz endişelerinin güçlenmesinin etkisiyle 10 yılın zirvesine yükseldi. ABD ve AB ülkeleri başta üzere dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt krizi baş gösterirken artan enerji fiyatları küresel enflasyonu körükleyen başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Son günlerde ise bütün dünyada artan benzin, motorin fiyatlarının sadece Türkiyede artıyormuş algısı yaratılarak Türkiye ekonomisi üzerinden yapılan manipülasyon dikkat çekti. Bir depo benzinin Almanya fiyatı ise gerçeği gözler önüne serdi.