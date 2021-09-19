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7/24 Dinle Sabah Önce şehri sonra kampüsü tanıyın / 19.09.21
Sabah

Önce şehri sonra kampüsü tanıyın / 19.09.21

Sabah

1.5 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim veren üniversiteler de açılmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl üniversitelerin salgının seyrine göre yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ya da hibrit eğitim konusunda kendi kararlarını vereceklerini duyurmuştu. Çoğu üniversite, online derslerin de verileceği ancak yüz yüze eğitimin ağırlıklı olacağı bir akademik yıl planladı. Öte yandan üniversite öğrencileri pandemide eğitim ve sosyal hayatını online olarak devam ettirdi. Üniversitelerin artık kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağı bu dönemde, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin uyum sürecinde zorluklar yaşayabileceğini belirten uzmanlar belirterek "Öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime dönmek istemeyebilir.
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