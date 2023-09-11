Türkiyede yaya geçitlerine yaklaşan sürücülerin hızını azaltmaması ve yayaya öncelik vermemesi birçok kazanın yaşanmasına neden oluyor. SABAHa konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı ve Yeminli Adli Trafik Bilirkişisi İhsan Memiş, Şehir içinde sürücülerin yüzde 90ı 80-90 kilometre hızla ilerliyor. Yaya geçitlerinde ise yayanın önceliği olduğunu sürücüler bilmiyor. Bilinçsizlik var. Türkiye tüm kurumlarıyla eğitimler vermeli. Hem sürücüler hem de yayalar eğitilmeli. Yaya geçitleri bilinci için seferberlik başlatılmalı diyor. İşte detaylar...