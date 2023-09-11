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‘Önce yaya’ kuralı işlemiyor / 11.09.23

‘Önce yaya’ kuralı işlemiyor / 11.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

‘Önce yaya’ kuralı işlemiyor / 11.09.23

Sabah 01:19
02

Zorunlu afet sigortası geliyor / 11.09.23

Sabah 00:41
03

Hazine arazileri imara açılıyor / 11.09.23

Sabah 00:57
04

Estetik ameliyatı adliyelik oldu / 11.09.23

Sabah 01:30
05

İSPARK otoparkında 20 araca zarar verildi / 11.09.23

Sabah 01:10
06

‘FETÖ’nün Ayfer ablasısın’ dediler 3.5 milyon lirasını dolandırdılar / 11.09.23

Sabah 01:09
07

Okullar başladı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'lara çıktı / 11.09.23

Sabah 00:45
08

Kredi kartıyla 7 ayda 3.5 trilyonluk işlem / 11.09.23

Sabah 03:29
09

Evde yakınına bakana yılda 91 bin 440 lira / 11.09.23

Sabah 02:44
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