Online platformda 200 milyon dolarlık vurgun! WhatsApp mesajları ortaya çıktı / 31.12.21

İnternet üzerinde kurulan Çin merkezli Hik Online isimli platformun kullanıcıları, iddialara göre kısa bir süre önce sisteme yatırdıkları paralarını alamamaya başladı. Ardından ise kullandıkları uygulamaya giremedi. Yaşadıkları sorunlarla ilgili kimseye ulaşamayan ve dolandırdıklarını ileri süren kullanıcılar, soluğu farklı illerde bulunan cumhuriyet savcılıklarında aldı. Yeni bir saadet zinciri olarak nitelendirilen Hik Online Platformunun, Türkiyede geride binlerce mağdur bırakıp, 200 milyon dolarlık vurgun yaparak işlemlerini durdurduğu iddia edildi.