Orak tutan eller artık neşter tutuyor / 28.09.21

Sabah

Osmaniye'de hem tarlada çalışan hem de üniversite sınavına hazırlanan Oğuzhan Semercioğlu cerrah olma hayali kuruyordu. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2018 yılında mezun olan Oğuzhan Semercioğlu aynı yıl İstanbul'da göreve başladı. Babasıyla tarlada orakla ekin biçerken çekilmiş videosunu daha önce sosyal medya hesabından "Orak tutan bu ellerim bir gün gelir neşter tutar" notuyla paylaşan Semercioğlu'nun hayali gerçek oldu. 3 yıldır İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Semercioğlu'nun orak tutan elleri, artık insanların kalbine dokunuyor.