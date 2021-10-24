Ordu'da skandal yaşandı! Taraftarlar Kuran-ı Kerim'i konfeti yaptı... / 24.10.21

Sabah

Son dakika haberi: Ordu'da yaşanan bir skandal gündeme damga vurdu. TFF 3. Lig 3. Grup maçında Yeni Ordu Stadyumu'nun açılışın karşı karşıya gelen Orduspor 1967 ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki maçında skandal yaşandı. Taraftarların, ders kitaplarındaki Kur’an-ı Kerim sayfalarını konfeti şeklinde sahaya fırlattığı ortaya çıktı. Taraftarlar ellerindeki Kuran-ı Kerim ayetlerinin yazıldığı konfetileri göstererek olaya büyük tepki gösterdi. Yaşanan skandalla ilgili biri taraftar grubu lideri 4 kişi gözaltına alındı. Ordu Valisi olayla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.