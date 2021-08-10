Orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? E-devlet ile orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı / 10.08.21

Sabah

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 ilde yangınların devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor" bildisini paylaşırken, vatandaşların e-devlet üzerinden ya il müdürlüklerine gelerek başvuru ile orman gönüllüsü olabileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar, "Orman yangınına müdahale gönüllüsü nasıl olunur sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.