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7/24 Dinle Sabah Orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? E-devlet ile orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı / 10.08.21
Sabah

Orman yangını gönüllüsü nasıl olunur? E-devlet ile orman yangınına müdahale gönüllüsü başvuru ekranı / 10.08.21

Sabah

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 ilde yangınların devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli, "Muğla'nın Milas, Köyceğiz ilçesi ve Aydın'ın Bozdağan ilçesinde yangın devam ediyor" bildisini paylaşırken, vatandaşların e-devlet üzerinden ya il müdürlüklerine gelerek başvuru ile orman gönüllüsü olabileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar, "Orman yangınına müdahale gönüllüsü nasıl olunur sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
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