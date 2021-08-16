Ormanlar yanarken CHP'li Başkan gezi planı yapmış! / 16.08.21

Sabah

Son dakika: Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sürerken CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın aynı gün (28 Temmuz 2021) Özel Kalem Müdürlüğü'ne yurt dışı gezisi için izin bilgilendirme dilekçesi yazdırdığı ve 2 Ağustos 2021 tarihinde ise belediye meclis gündemine bunu sunduğu ortaya çıktı. Uysal'ın yurt dışı gezisi için 12 Ağustos-21 Ağustos'a kadar izin alarak Slovakya'nın Levoca şehrindeki festivale katıldığı buradan da gezi programı kapsamında Kuzey Makedonya'ya geçeceği öğrenildi. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan Uysal'ın yurt dışı seyahati hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulunarak Uysal'a tepki gösterdi.