Otizmli Nisanur'ın büyük başarısı! Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ile birlikte piyano çaldı / 06.01.22

Konyada henüz 1,5 yaşındayken otizm tanısı konulan 8 yaşındaki Nisanur Ateş, piyanoya olan yeteneği ile göz dolduruyor. Ünlü piyanist Evgeny Grinko ile geçen ay piyano çalma fırsatı bulan küçük kızın annesi Rabia Ateş, Çok zor süreçlerden geçtik. İlk tanı konulduğunda 1 yıl boyunca trenle Ankaraya gidip geldik. Zaman zaman maddi sıkıntılar çekip Nisanur ile yarım ekmeği paylaştık. Ama bunlara değdi. Aldığı eğitimler sayesinde kızımda çok büyük değişimler oldu. Kızım piyano başında çok mutlu hissediyor. Bu alanda eğitimine devam etmesini istiyoruz dedi.