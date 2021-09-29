Otobüs arızaları, metrobüs aksaklıkları derken şimdi de İstanbulkart krizi! Ne büfede ne makinede kalmadı / 29.09.21

Sabah

İstanbul'da otobüslerin sık sık arıza yapması, metrobüs seferlerinin aksamasının ardından şimdi de İstanbulkart krizi patlak verdi. Pandemi kuralları gereğince otobüsler HES kodu ile binmek zorunlu. Vatandaşlar artık başkalarının İstanbulkart'ını kullanamıyor, HES kodlarını kartlarına tanımlıyor. Bu da kart talebini hızla artırıyor. İBB, İstanbulkart talebinin artacağının bilinmesine rağmen sürece hazırlıksız yakalandı. Büfelerde kart kalmazken, makinelerde de kartların tükenmesi vatandaşın sabrını taşırdı.