Otomobil fiyatları neden düşmüyor? ÖTV indirimi sonrası bayiler doldu ama... / 07.09.21

Sabah

Covid-19 sürecinde özellikle sağlık endişeleri nedeniyle toplu taşıma kullanmak isteyenlerin otomobil talebi büyük artış kaydetti. Bununla beraber tüm dünyada sıfır otomobil üretiminde azalan arz, artan yüksek talep otomobil fiyatlarında yükselişi kaçınılmaz kıldı. Türkiye’de son dönemde ÖTV kararı sonrası bazı otomobil modellerinde kâğıt üzerinde indirim yaşansa da bayilerde araç bulunma konusunda büyük sıkıntılar baş gösteriyor. Bununla beraber ikinci el piyasasında satıcıların bayi liste fiyatından otomobili daha pahalıya listelediği sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak dikkat çekiyor. İşte otomobil fiyatlarının düşmemesinin 3 temel nedeni…