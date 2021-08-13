ÖTV matrahı kararı sonrası otomobil fiyatları ne kadar düşecek? İşte merak edilen o hesap... / 13.08.21

Sabah

ÖTV matrah oranları Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre değişti. Düzenleme sonrası araç almak isteyenler 'otomobil fiyatlarında ne kadar indirim olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler yaşanabileceğini kaydetti. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç da ÖTV matrahı düzenlemesinin piyasalarda olumlu bir hava yaratacağını ifade etti. İşte ÖTV matrahı kararı sonrası örnek hesaplama ve kazanç...