Son dakika haberi...Türkiye Yüzyılının ekonomik temellerini atacak Orta Vadeli Plan OVP belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP sunumunu gerçekleştirdi. Yılmaz, Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çalışmalarımız devam edecek. Mali disiplini korumaya ve para politikasını şartlara güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk, orta vadede somut etkiler bekliyoruz. dedi.