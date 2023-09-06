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OVP Orta Vadeli Program belli oldu! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor / 06.09.23

OVP Orta Vadeli Program belli oldu! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor / 06.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

OVP Orta Vadeli Program belli oldu! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor / 06.09.23

Sabah 04:35
02

Akşener’in açıklamaları tansiyonu yükseltti: 6’lı koalisyonun kavgası meclise taşındı / 06.09.23

Sabah 01:13
03

Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması! / 06.09.23

Sabah 02:56
04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte yeni OVP /06.09.2023

Sabah 27:53
05

Bakan Koca’dan rahatlatan  açıklama: “Müsterih olun”  Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi! / 06.09.23

Sabah 02:38
06

Emekliye ek zam, ek ödeme! İşte yeni emekli maaşı tabloları: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? / 06.09.23

Sabah 02:15
07

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün / 06.09.23

Sabah 00:55
08

VERGİSİZ TELEFON Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak / 06.09.23

Sabah 02:49
09

Anıl Altan kızlarıyla ilgili yoruma sessiz kalamadı! "Akşamları odaya kitliyoruz, çiğ et veriyoruz" / 06.09.23

Sabah 01:05
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