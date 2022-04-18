Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün / 18.04.22

İstanbulda 55 yaşındaki Cüneyd Eldemin oyunculuk hayali dolandırıcılara kurban gitti. Emekli olduktan sonra aylarca kurslara gidip oyunculuk eğitimi alan Cüneyd Eldem kurstan sonra tanıştığı ve kendisini yapımcı menajer olarak tanıtan, fenomen dizilere yardımcı oyuncu aradığını öne süren K.K. tarafından tam 700 bin lira dolandırıldı. SABAHa konuşan Eldem, Bana senaryo ile getirdi. Günlerce çalıştım. Ezberler yaptım, tam çekim zamanı geldiğinde hep bir bahane buldu. Her seferinde olmadı. Benden oyuncu olduğumda alacağım paranın KDVsi diyerek toplamda 700 bin liraya yakın para aldı. Bana, hem o parayı, hem de oyunculuk ücreti olarak 2 milyon 700 bin lira alacaksın dedi. İnandım. Sanki her defasında basiretim bağlandı. Şimdi mahkemeye verdim icra takibi başlattım ifadelerini kullandı.