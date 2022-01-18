Özel öğrenci yurdunda sıcak ağda vahşeti! 260 bin TL verince canını kurtardı / 18.01.22

Son dakika...İstanbulda özel öğrenci yurdu sahibi İsa Ç., yurtdışında bulunduğu dönemde yurt müdürü Mustafa D.nin usulsüzlük yaparak odaları başka kişilere kiraladığını ve yüklüce parayı kendi hesabına geçirdiğini öğrenince çılgına döndü. Aralarında milli tekvandocu Yusuf A.nın da olduğu arkadaşlarıyla plan yapan İsa Ç., yurt müdürünün ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayıp, sakallarını ve saçlarını ağda yapıştırarak kökünden kopardı. İki saat boyunca işkenceye uğrayan Mustafa D., şirket sahibine yaklaşık 260 bin lira verince canını kurtardı. Polise başvuran müdür, zorla alıkonulup işkenceye maruz kaldığı iddasıyla şikayetçi oldu. İsa Ç. ile Yusuf A. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.