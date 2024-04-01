Ağrı’da terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hazal Aras ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, oy kullanmaya gelen asker ve polislere “Gaspçılar, hırsızlar” diyerek hakaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, hadlerini aşan gizli ittifak ortağı DEM Parti’ye destek verdi. Yerel seçimlerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanmasını manipüle edilen Özgür Özel, “Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Silahlı kuvvetlerin bir kısım personeli bu işe alet edildi.” diyerek kirli provokasyona arka çıktı.