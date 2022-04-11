Pakistan'da Çin-ABD fay hattı! Uzman isimden çarpıcı yorum: Kavganın nedeni bu! / 11.04.22

Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çevrilmişken Pakistan’da yeni bir kriz patlak verdi. Imran Khan hükümeti, Pakistan Ulusal Meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu düştü. Khan, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Muhalefetin Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” ifadelerini kullanmıştı. Peki Pakistan’da neler oluyor? Pakistan, Rusya-Ukrayna savaşındaki gibi yeni bir güçler savaşına mı sahne oluyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Çin’in Pakistan’daki konumuna dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…